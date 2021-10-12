Elon Musk, Jeff Bezos'la dalga geçti: Yorumu gündem oldu
Elon Musk servetini katlamaya devam ederken Jeff Bezos ile uğraşmayı da ihmal etmedi. Musk, son olarak Bezos'un Twitter paylaşımına ilginç bir yorum attı.
Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos
arasındaki rekabet herkes tarafından biliniyor.
Geçtiğimiz hafta Forbes, milyarder listesini güncelleyerek
birinci sıranın artık Musk’a ait olduğunu paylaştı. Bezos’ın ise ikinci sıraya
düşmesi Musk’ı oldukça keyiflendirdi. Ancak son bir hamleyle Musk, lider
koltuğunu sağlama aldı.
Son olarak Bloomberg bir güncelleme paylaştı. Musk’ın net
değerinin 222 milyar dolara yükseldiğini ve Amazon CEO’sunun değerinin ise
190,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.
ELON MUSK, GÜMÜŞ MADALYA EMOJİSİ GÖNDERDİ
Musk’ın daha önce Forbes‘a gönderdiği bir e-posta gündem
olmuştu. Haber Global'de yer alan habere göre, Tesla CEO’su, Bezos’a gümüş madalya ve iki rakamlı dev bir
heykel göndereceğini ileri sürdü. Bunu henüz gerçekleştirmese de benzer bir
adımı Twitter’da attı.
Musk üzerinde “2”
yazan gümüş madalya emojisi paylaştı.
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