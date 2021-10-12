Elon Musk, Jeff Bezos'la dalga geçti: Yorumu gündem oldu

12 Ekim 2021 Salı, 12:55

Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabet herkes tarafından biliniyor.

Geçtiğimiz hafta Forbes, milyarder listesini güncelleyerek birinci sıranın artık Musk’a ait olduğunu paylaştı. Bezos’ın ise ikinci sıraya düşmesi Musk’ı oldukça keyiflendirdi. Ancak son bir hamleyle Musk, lider koltuğunu sağlama aldı.

Son olarak Bloomberg bir güncelleme paylaştı. Musk’ın net değerinin 222 milyar dolara yükseldiğini ve Amazon CEO’sunun değerinin ise 190,8 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ELON MUSK, GÜMÜŞ MADALYA EMOJİSİ GÖNDERDİ

Musk’ın daha önce Forbes‘a gönderdiği bir e-posta gündem olmuştu. Haber Global'de yer alan habere göre, Tesla CEO’su, Bezos’a gümüş madalya ve iki rakamlı dev bir heykel göndereceğini ileri sürdü. Bunu henüz gerçekleştirmese de benzer bir adımı Twitter’da attı.

Musk üzerinde “2” yazan gümüş madalya emojisi paylaştı.