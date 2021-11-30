Elon Musk'ın, Tesla çalışanlarına gönderdiği e-posta ortaya çıktı
Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile çeşitli uyarılarda bulundu. Tesla CEO’su bu kez, çalışanlarını üretim hızıyla ilgili uyardı. Musk, mesajında "Bu çeyrekte odak noktamız araçların 4. çeyreğe yetişmesi için daha fazla mesai harcamak yerine üretim masraflarımızı en aza indirmek olmalı" dedi.
Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanlarına periyodik olarak
e-postalar göndererek kimi zaman motivasyonlarını üst düzeyde tutmayı
amaçlıyor, kimi zaman da şirketin işleyişine dair uyarılarda bulunuyor.
Son olarak Musk’ın geçtiğimiz günlerde çalışanlarına
gönderdiği bir e-posta ile araçların teslimatlarını yetiştirmek için acele
etmemelerini istediği ortaya çıktı.
'TESLİMATLARI YETİŞTİRMEK İÇİN ACELE ETMEYİN'
ShiftDelete’in haberine göre; ortaya çıkan şirket içi
yazışmalarda, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için çeşitli esnekliklere
gittiği ortaya çıkmıştı. Musk, çalışanların fabrikadaki üretim esnasında, bir
kulağın güvenlik nedeniyle açık bırakılacak şekilde müzik dinlemesine izin
verdiği e-posta oldukça ilgi toplamıştı. Ancak Tesla CEO’su bu kez,
çalışanlarını üretim hızıyla ilgili uyardı.
Bu haftaya ortaya çıkan ve Tesla CEO’sunun çalışanlarına 26
Kasım tarihinde gönderdiği e-posta’ya göre Musk, fabrika çalışanlarının yıl
sonuna değin teslimatları tamamen yetiştirmek için acele etmesini istemiyor.
Çalışanların sırf teslimatları yetiştirmek için üretim maliyetlerini çok fazla
artırdığını belirten Musk, bunun yerine maliyetlerin minimize edilmesini
istedi.
CNBC tarafından yayınlanan yazışmalarda Musk, geçtiğimiz ay
içerisinde dünya çapında tam 241 bin araç teslimatı gerçekleştiren Tesla
çalışanlarına seslendi. Sadece 3 ayda bu teslimatı sağlamayı başaran Tesla,
2020 yılının tamamında 500 bin’e yakın araç teslim etmeyi başarmıştı.
İşte Musk’ın çalışanlarına gönderdiği e-posta:
“Sizlere birkaç hafta önce gönderdiğim e-postada da
söylediğim gibi, bu çeyrekte odak noktamız araçların 4. çeyreğe yetişmesi için
daha fazla mesai harcamak yerine üretim masraflarımızı en aza indirmek olmalı.
Tarihte de sürekli olduğu gibi teslimatları üst seviyeye
çıkarmak için çeyrek sonuna kadar deli gibi koşturuyoruz ancak bir sonraki
çeyrekte teslimatlarımız büyük ölçüde düşüyor. Özetle, önümüzdeki 6 ay için
daha fazla araç teslim etmiş olmayacağız. Aksine, daha fazla para harcamış ve
teslimatları tekrardan yetiştirmek için son 2 haftada tekrardan gereksiz bir telaş
içerisine girmiş olacağız.
Avrupa ve Teksas’ta henüz yüksek hacimli üretime
geçemediğimiz için Aralık ayının son birkaç haftasında oldukça yoğun bir
teslimat dalgası olacak. Doğru ilke şu olmalı: Sanki halka açık bir şirket
değilmişiz ve çeyrek sonu diye bir kavram yokmuş gibi olabilecek en verimli
şekilde çalışmak…
Teşekkürler.
Elon Musk”
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