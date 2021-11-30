Elon Musk'ın, Tesla çalışanlarına gönderdiği e-posta ortaya çıktı

30 Kasım 2021 Salı, 15:51

Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanlarına periyodik olarak e-postalar göndererek kimi zaman motivasyonlarını üst düzeyde tutmayı amaçlıyor, kimi zaman da şirketin işleyişine dair uyarılarda bulunuyor.

Son olarak Musk’ın geçtiğimiz günlerde çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile araçların teslimatlarını yetiştirmek için acele etmemelerini istediği ortaya çıktı.

'TESLİMATLARI YETİŞTİRMEK İÇİN ACELE ETMEYİN'

ShiftDelete’in haberine göre; ortaya çıkan şirket içi yazışmalarda, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için çeşitli esnekliklere gittiği ortaya çıkmıştı. Musk, çalışanların fabrikadaki üretim esnasında, bir kulağın güvenlik nedeniyle açık bırakılacak şekilde müzik dinlemesine izin verdiği e-posta oldukça ilgi toplamıştı. Ancak Tesla CEO’su bu kez, çalışanlarını üretim hızıyla ilgili uyardı.

Bu haftaya ortaya çıkan ve Tesla CEO’sunun çalışanlarına 26 Kasım tarihinde gönderdiği e-posta’ya göre Musk, fabrika çalışanlarının yıl sonuna değin teslimatları tamamen yetiştirmek için acele etmesini istemiyor. Çalışanların sırf teslimatları yetiştirmek için üretim maliyetlerini çok fazla artırdığını belirten Musk, bunun yerine maliyetlerin minimize edilmesini istedi.

CNBC tarafından yayınlanan yazışmalarda Musk, geçtiğimiz ay içerisinde dünya çapında tam 241 bin araç teslimatı gerçekleştiren Tesla çalışanlarına seslendi. Sadece 3 ayda bu teslimatı sağlamayı başaran Tesla, 2020 yılının tamamında 500 bin’e yakın araç teslim etmeyi başarmıştı.

İşte Musk’ın çalışanlarına gönderdiği e-posta:

“Sizlere birkaç hafta önce gönderdiğim e-postada da söylediğim gibi, bu çeyrekte odak noktamız araçların 4. çeyreğe yetişmesi için daha fazla mesai harcamak yerine üretim masraflarımızı en aza indirmek olmalı.

Tarihte de sürekli olduğu gibi teslimatları üst seviyeye çıkarmak için çeyrek sonuna kadar deli gibi koşturuyoruz ancak bir sonraki çeyrekte teslimatlarımız büyük ölçüde düşüyor. Özetle, önümüzdeki 6 ay için daha fazla araç teslim etmiş olmayacağız. Aksine, daha fazla para harcamış ve teslimatları tekrardan yetiştirmek için son 2 haftada tekrardan gereksiz bir telaş içerisine girmiş olacağız.

Avrupa ve Teksas’ta henüz yüksek hacimli üretime geçemediğimiz için Aralık ayının son birkaç haftasında oldukça yoğun bir teslimat dalgası olacak. Doğru ilke şu olmalı: Sanki halka açık bir şirket değilmişiz ve çeyrek sonu diye bir kavram yokmuş gibi olabilecek en verimli şekilde çalışmak…

Teşekkürler.

Elon Musk”