Elon Musk'ın uyduları hakkında uyarı: Göktaşlarının görülmesini engelleyebilir

25 Ocak 2022 Salı, 17:50

Bulgular, Dünya yörüngesinde binlerce uydudan oluşan bir ağ kurmayı planlayan projenin gezegene hızla yaklaşan, tehlikeli göktaşlarının tespitini engelleyebileceğini düşündürdü.

Hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan araştırmada, Kuzey Yarımküre'de gökyüzünü tarayan ve son derece geniş alanlı bir kamerayla çalışan Zwicky Transient Facility (ZTF) adlı araştırma tesisinde gözlemler incelendi.

2017'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan gözlemevi, iki günde bir tüm gökyüzünü tarıyor ve yalnızca kısa süreliğine görülebilen nesneleri yakalamaya çalışıyor. Ayrıca ölmekte olan yıldızları ve Dünya'nın yakınından geçen göktaşlarını arıyor.

Ancak Starlink uydularının fırlatılmaya başladığı 2019'da burada yapılan gözlemlerden bazılarının uyduların gökyüzünde yarattığı çizgisel şekillerden oluştuğu tespit edildi. Söz konusu gözlemlerde 5 bin 301 uydu çizgisi saptandı.

Araştırma ekibi, Starlink uydularından en çok etkilenenlerin alacakaranlıkta yakalanan görüntüler olduğunu belirtti.

Ekip, alacakaranlıkta çekilen görüntülerin "Güneş yönünden gelen potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri tespit etmek" için çok önemli olduğunu ekledi.

Öte yandan, riskin en azından şimdilik çok yüksek olmadığı düşünülüyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden fizik profesörü Tom Prince, "Uydu çizgisinin arkasına gizlenmiş bir göktaşını veya başka bir olayı kaçırmamız için az da olsa ihtimal var. Ancak bulutlu havanın yarattığı etkiyle karşılaştırıldığında bunlar, ZTF için epey küçük etkiler" diye konuştu.

Öte yandan etkilenen gözlemlerin sayısı, Starlink uydularının yörüngedeki yoğunluğuyla birlikte artıyor.

Şu anda SpaceX'in yörüngede 1469 aktif uydusu var. Ancak şirket, "mega takımuydu" diye nitelenen projeyi tamamladığında 42 bin uydunun yörüngede dolaşmasını hedefliyor.

Starlink uyduları fırlatılmaya başladığından beri bilim insanları, gökyüzü gözlemlerinin kötü etkileneceğine dair uyarılarda bulunuyor.

Şili'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nden Clarae Martinez-Vazquez, 2019'da yaptığı bir açıklamada, Starlink uydularının karanlık enerji araştırması için kullanılan hassas kamerayı (DECam) ciddi biçimde etkilediğini söylemişti.

NASA'nın Yeni Ufuklar projesinden astrofizikçi Simon Porter da Elon Musk'ı "cenneti kirleten adam" diye nitelemişti.

Bunun ardından şirket, uydularda ışığı daha az yansıtan boyalar ve siyah kaplamalar kullanmaya başlamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe