Elon Musk'tan çip çıkışı: Kriz kısa sürede biter

25 Eylül 2021 Cumartesi, 17:00

Tesla CEO’su Elon Musk dün yaptığı açıklamada, devam eden yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre; İtalya’daki bir teknoloji etkinliğine online katılım gösteren teknoloji milyarderi, çip sorununun “kısa vadeli” bir sorun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Musk, “İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Daha önce, Intel ve TSMC gibi çip üretim devleri ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı ancak bu tesislerin önümüzdeki bir kaç yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.

TAHMİNLER 2023’Ü İŞARET EDİYOR

CNBC’nin haberine göre, danışmanlık firması Forrester’da araştırma direktör yardımcısı Glenn O’Donnell, kıtlığın 2023’e kadar sürebileceğine inanıyor.

O’Donnell yazdığı bir blog yazısında, “Talep yüksekliği ve arz kısıtı nedeniyle bu kıtlığın 2022’ye ve 2023’e kadar sürmesini bekliyoruz” demişti.

İsviçre merkezli banka ve finans şirketi Credit Suisse'in Asya Pasifik Baş Yatırım Sorumlusu John Woods da çip kıtlığının 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğine kadar sürmesinin muhtemel olduğunu belirtmişti.

Daimler CEO'su Ola Källenius da Eylül ayı başında yaptığı açıklamada, yarı iletken çiplerin arzına ilişkin krizin, otomobil endüstrisinin 2022 ve 2023'e kadar süreceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta da dünyadaki büyük otomotiv firmalarıyla çalışan danışmanlık şirketi AlixPartners'ın son tahminine göre çip kıtlığının otomobil üreticilerine maliyetinin 2021’de 210 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.