Elon Musk'tan Joe Biden'a gönderme: 'Hâlâ uyuyor'
Elon Musk, Inspiration4 görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından tebrik mesajı yayımlamayan Joe Biden’a dair açıklama yaptı. Teknoloji milyarderi, ABD başkanının "hâlâ uyuduğunu" söyledi.
4 kişilik sivil mürettebatın yörüngede üç gün geçirdiği Inspiration4 görevi, mürettebatın dün Dünya’ya dönmesinin ardından başarıyla tamamlanmıştı.
Musk’ın ezeli rakibi Jeff Bezos’un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, teknoloji milyarderini tebrik etmişti.
Görev aynı zamanda çocukluk çağında görülen kanserlerin tedavisinde uzmanlaşmış St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için büyük bir bağış etkinliğine çevrilmişti.
Musk'ın Twitter’daki takipçilerinden biri, "ABD başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasını sağlayan 4 yeni Amerikan astronotunu tebrik etmeyi bile reddetti. Nedenine dair teoriniz nedir?" diye sordu.
Takipçisinin sorusunu yanıtlayan Musk, "O hâlâ uyuyor" diye yazdı.
Musk’ın bu yanıtla Donald Trump'ın Biden’a taktığı "Uykucu Joe" lakabına atıf yaptığı tahmin ediliyor.
2020’deki seçim kampanyası sırasında Trump, rakibi Biden’a sıklıkla bu şekilde hitap etmişti.
Kısa süre önce "siyasetten uzak durmayı tercih edeceğini" açıklayan Musk’ın bu esprisi, teknoloji milyarderinin siyasetten söylediği kadar uzak durmadığını düşündürdü.
Jared Isaacman’in komuta ve finanse ettiği Inspiration4 uçuşunda çocuk hastanesinin kanser araştırmaları için yaklaşık 160 milyon dolar toplanmıştı.
Musk’ın 50 milyon dolarlık katkısıyla bu miktar, 210 milyon dolara çıkmıştı.
Biden’dan özel bir tebrik mesajı gelmese de NASA yöneticisi Bill Nelson, Musk'ın ekibini kutlamıştı.
Nelson, Twitter’da yayımladığı tebrik mesajında "söz konusu görevin alçak Dünya yörüngesinin ticarete açık olduğunu gösterdiğini" söylemişti.
Kaynak: Independent Türkçe
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