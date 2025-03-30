Elon Musk'tan yeni hamle; yapay zeka şirketi X'i satın aldı

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI ile eskiden Twitter olarak anılan ancak ismi değişen X'i satın alındı.

Elon Musk'tan yeni hamle; yapay zeka şirketi X'i satın aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 02:19

Elon Musk yapay zeka şirketi xAI'ı iki yıl önce kurdu. Yapay zeka araştırmalarını bu şirket üzerinden yapan Musk, X hesabı üzerinden yapılan satın almanın ayrıntılarını aktardı. 

Aktardığına göre xAI 80 milyar dolar, X'in ise 33 milyar değerlendiriliyor. X'in ise 12 milyar dolarlık borcu satın alma ile aktarıldı.

X'te 600 milyondan fazla aktif kullanıcının olduğu da belirtildi. xAI, X'te kullanılan Grok'un geliştirici şirketiydi. xAI ve X'in geleceklerinin iç içe geçmiş olduğunu söyleyen Musk, bu noktada satın alma ile şirketin verileri başta olmak üzere modelleri, hesaplamayı, dağıtımı ve yeteneklerin birleştirilmesine yönelik adım attıklarını söyledi. 

Hatırlatmak gerekirse Twitter, X olmadan önce 43 milyar dolara Elon Musk'a satılmıştı. Satın alındığı günden bu yana da değeri düşen X, bu noktada tekrar eski değerini kazanır mı bilinmiyor.


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