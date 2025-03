Elon Musk'tan yeni hamle; yapay zeka şirketi X'i satın aldı

Elon Musk yapay zeka şirketi xAI'ı iki yıl önce kurdu. Yapay zeka araştırmalarını bu şirket üzerinden yapan Musk, X hesabı üzerinden yapılan satın almanın ayrıntılarını aktardı.

Aktardığına göre xAI 80 milyar dolar, X'in ise 33 milyar değerlendiriliyor. X'in ise 12 milyar dolarlık borcu satın alma ile aktarıldı.

X'te 600 milyondan fazla aktif kullanıcının olduğu da belirtildi. xAI, X'te kullanılan Grok'un geliştirici şirketiydi. xAI ve X'in geleceklerinin iç içe geçmiş olduğunu söyleyen Musk, bu noktada satın alma ile şirketin verileri başta olmak üzere modelleri, hesaplamayı, dağıtımı ve yeteneklerin birleştirilmesine yönelik adım attıklarını söyledi.

Hatırlatmak gerekirse Twitter, X olmadan önce 43 milyar dolara Elon Musk'a satılmıştı. Satın alındığı günden bu yana da değeri düşen X, bu noktada tekrar eski değerini kazanır mı bilinmiyor.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…