X Premium+ planına dev zam! Abonelik ücretleri ikiye katlandı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:40

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:40

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), en üst seviye abonelik planı Premium+ için fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Yeni fiyatlandırmaya göre ABD'de Premium+ planının aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 350 dolara çıktı.

X PREMIUM+ FİYATI NE KADAR OLDU?

X, geçtiğimiz aralık ayında abonelik ücretlerini 16 dolardan 22 dolara yükseltmişti. Yeni zam ile Premium+ aboneleri, önceki fiyatın iki katından fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Bu fiyat artışı, Musk’ın yapay zeka şirketi xAI'nin yeni modeli Grok 3’ü tanıtmasının hemen ardından geldi. Ancak X, bazı Grok 3 özelliklerini Premium+ planının dışında bırakarak, yeni bir “SuperGrok” abonelik paketi oluşturdu. Premium+ kullanıcıları yalnızca belirli özelliklere, örneğin "derin arama" ve "mantıksal çıkarım" gibi işlevlere erişebilecek.

X PLATFORMUNDA FİYAT KARMAŞASI!

X’in abonelik fiyatlandırmasında tutarsızlıklar yaşanıyor. Kullanıcılar, Premium+ aboneliğine kaydolmaya çalışırken farklı fiyatlarla karşılaşıyor.

Bir kullanıcı, kayıt ekranında aylık 39.83 dolar (yıllık 477.95 dolar) fiyatı ile karşılaşırken, ödeme sayfasında yıllık ücretin 395 dolar olduğu bilgisi yer aldı.

Destek sayfasında, Premium+ planının aylık ücreti 50 dolar olarak görünürken, kayıt sayfasında 48.40 dolar, ödeme aşamasında ise 40 dolar olarak değişiklik gösterdi.

X PREMIUM+ FİYATLARI VE YENİ ABONELİK SEÇENEKLERİ

Premium+ Aylık Abonelik: 50 Dolar

Premium+ Yıllık Abonelik: 350 Dolar

SuperGrok Abonelik Planı: Özel AI özellikleri için yeni paket

X'in yeni abonelik stratejisi, kullanıcılar arasında tartışmalara neden olurken, fiyatlandırma karmaşası birçok kişinin abonelik sürecinde sorun yaşamasına yol açtı.