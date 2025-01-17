AB, X platformuna yönelik soruşturmasını genişletti

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:58

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:59

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında X'e yönelik devam eden soruşturmada yeni önlemler alındığını açıkladı.

Açıklamada, X platformundan tavsiye sistemlerine ilişkin ek taleplerde bulunulduğu belirtilerek, "Komisyon, şirketten 15 Şubat 2025'e kadar tavsiye sistemleri ve bunlarda yapılan son değişiklikler hakkında dahili dokümanlar sunmasını talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Soruşturma kapsamında X'e, 31 Aralık tarihine kadar tavsiye algoritmalarının tasarımında ve işleyişinde yapılacak gelecekteki değişikliklere ilişkin dahili dokümanları ve bilgileri saklama emri gönderildiği ifade edilen açıklamada, X'ten içeriğine yönelik teknik arayüzlere erişim talebinde de bulunulduğu kaydedildi.

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen de konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün, X'in tavsiye sistemlerinin Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklere uyumuna ışık tutmak için daha fazla adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

''PLATFORM ADİL VE DEMOKRATİK OLMALI''

Virkkunen, AB'de faaliyet gösteren her platformun, adil, güvenli ve demokratik olmasını amaçladıklarını belirtti.

AB, 2023 Aralık ayında X'in risk yönetimi, içerik denetimi, modelleri, reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişimi gibi alanlarda Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.