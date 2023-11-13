En son 60 yıl önce görülmüştü, şimdi yeniden ortaya çıktı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:19

Bazı hayvan türlerinin soyunun tükendiği düşünülse de, durum bazen farklı olabiliyor. Bu türlerin izini sürmek zor, çünkü çoğu uzak ve erişilemez bölgelerde yaşar, sadece geceleri ortaya çıkar ve yuvalarda veya mağaralarda gizlenerek gözden kaçar.

Son zamanlarda yapılan bir keşif, Sir David Attenborough'un adını taşıyan ilginç bir canlı türünü Endonezya'nın Cyclops Dağları'nda yeniden ortaya çıkardı.

1961'DEN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Chip'te yer alan ayrıntılara göre adını vahşi yaşam yayıncısı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough'dan alan Attenborough'nun uzun gagalı ekidnası (Zaglossus attenboroughi), 1961'den beri görülmüyordu. Yayasan Pelayanan Papua Nenda liderliğindeki ekip, Tepera dilinde "payangko" olarak da bilinen ekidnanın görüntülerini yağmur ormanlarına yerleştirilen 80'den fazla uzaktan izleme kamerasını kullanarak çekmeyi başardı.

Attenborough'nun uzun gagalı ekidnası, Avustralya, Tazmanya ve Yeni Gine'de yaşayan ve aralarında ördek gagalı ornitorenklerin de bulunduğu oldukça ilginç bir hayvan grubu olan dört monotrem türünden biri. Monotremler aynı zamanda 200 milyon yıl önce diğer memelilerden bağımsız olarak evrimleştikleri için doğa tarihinin benzersiz bir bölümünü temsil ediyorlar.

Şimdiye kadar bu ekidna türüne dair tek kanıt, 1961 yılında Hollandalı bir botanikçi tarafından toplanan tek bir müze örneğiydi. Daha yakın zamanlarda, bu zor türü bulmak için saha çalışmaları yapıldı; türün hala varlığını sürdürdüğünü gösteren işaretler olsa da gerçek anlamda görüntüleri bulunamamıştı.

Planlanması üç buçuk yıl süren bu son keşif gezisi, ekibi tehlikeli toprakların derinliklerine götürdü. Ekip, iki yerden kırılan bir kol ve bir üyenin sıtmaya yakalanması gibi sorunlar yaşadı. Ekip dört hafta boyunca ormandaydı ve kameralar yakalanması zor monotreme ait hiçbir iz tespit edemedi; ya da onlar öyle sanıyordu. Son görüntüleri içeren son hafıza kartı ise hepsinin beklediği hayvanı ortaya çıkardı.

Hayvanları çok az kişi gördüğü için ekolojileri ya da davranışları hakkında çok az şey biliniyor. Daha önce "kayıp" olduğu düşünülen Attenborough'un uzun gagalı ekidnası, Re:wild'ın en çok aranan kayıp türlerinden biri. Aynı zamanda IUCN Kırmızı Listesi'nde nesli kritik derecede tehlike altında olan bir tür olduğundan, yeniden bulunmasıyla birlikte ilgili kuruluşlar yaşam alanının ve içindeki türlerin daha iyi korunması için çağrıda bulundu.

Ekip ayrıca bir ağaç karidesi de dahil olmak üzere birkaç yeni tür keşfetti ve 2008'den beri görülmeyen bir kuş türü olan Mayr'ın ballı kuşunu gördü.