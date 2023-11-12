Efsane bilim kurgu dizisi Doctor Who'nun kayıp bölümleri bulundu

Yayınlanma: 12.11.2023 - 15:38

Güncelleme: 12.11.2023 - 15:38

1963 - 1989 yılları arasında yayınlanan daha sonra 2005 yılında yeniden ekranlara dönen Doctor Who'nun (Doktor Kim), ilk sezonuna ait kayıp bölümler bulundu.

İngiltere'deki amatör dedektif John Franklin, efsane bilim kurgu dizisinin ilk doktoru William Hartnell'in yer aldığı iki bölümü bulmayı başardı. Kayıp görüntülerin nerede olduğunu bildiğini söyleyen Franklin, bölümleri elinde bulunduran koleksiyoncuların endişeli olduklarını belirtti.

Koleksiyoncuların, ellerindeki bölümlere İngiliz kamu yayıncısı BBC tarafından el konulacağından ve soruşturma geçireceklerinden korktuklarını söyleyen Franklin, "Bu koleksiyonculardan bazıları dehşete düşmüş durumda" dedi.

BBC'nin 1967-1968 yılları arasında eskiyen film makaralarını atma politikası uyguladığı dönemde kurtarılan bölümlere ve bölümleri ellerinde bulunduran koleksiyoncuların tutumuna ilişkin Franklin, "Eğer dikkatli olmazsak eninde sonunda evlerin boşaltılması sırasında tekrar çöpe atılacaklar çünkü bu önemli koleksiyonların sahiplerinin çoğu artık 80'li yaşlarındalar ve çok temkinliler" ifadesinde bulundu.

Hartnell'in Doctor Who bölümlerinin yanı sıra Patrick Troughton ve Jon Pertwee'nin oynadığı diğer Doctor Who maceraları da kayboldu.

The Guardian gazetesine konuşan Franklin, çözümün BBC'nin kayıp film görüntüleri için derhal bir genel af ilan etmesi olduğuna inandığını söyledi.

İlk altı yılına ait toplam 97 bölümünün kayıp olduğuna inanılan dizinin, BBC'nin video hizmeti iPlayer hizmetine yükleneceği açıklanmıştı. Açıklamada, 800 bölümlük Doctor Who dizi kataloğunun eksik olacağını kabul edilmişti.