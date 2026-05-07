Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games 14 Mayıs'a kadar iki ücretsiz oyun daha veriyor

Epic Games 14 Mayıs'a kadar iki ücretsiz oyun daha veriyor

7.05.2026 19:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games 14 Mayıs'a kadar iki ücretsiz oyun daha veriyor

Epic Games, ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda iki oyun 14 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklenebilecek.

Epic Games'in 7 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar Arranger: A Role Puzzling Adventure ve Trash Goblin oluyor. Her iki oyun da açıklanan tarihe kadar ücretsiz oyunseverlerin oluyor.

Bulmaca ve macera oyunu olan Arranger: A Role Puzzling Adventure, normalde 229 TL'lik bir fiyata sahip. Oyunda, küçük bir kasabanın uyumsuzu olan Jemma'nın kendini keşfetme macerasını oynuyoruz. Sıkıcı kasabasının dışına çıkan Jemma, ilham verici bir dünya bulur ancak bu dünya hem korkuyla hem de garip, hareket ettirilemeyen "statik" bir kuvvetle yönetilmektedir. Acaba Jemma durağanlık kültürünü yıkıp bu dünyada kendine bir yer bulabilecek mi?

Trash Goblin ise simülasyon ve fantastik türlerinde yer alıyor ve normalde 279 TL'ye satılıyor. Temelde bir dükkan işlettiğiniz oyunda, amaç eski ve haşat olmuş eşyaları toplayarak onları temizlemek ve onarmak. En nihayetinde ise satabilecek duruma getirebilmek.

İlgili Konular: #video oyunları #Epic Games #ücretsiz oyunlar

İlgili Haberler

Pentagon, yapay zeka şirketi ile 500 milyon dolarlık anlaşma yaptı
Pentagon, yapay zeka şirketi ile 500 milyon dolarlık anlaşma yaptı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yapay zeka kullanımını genişletme çabaları kapsamında Meta'nın ortağı olduğu Scale AI şirketi ile 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Avrupa Birliği yapay zekaya yönelik düzenlemeyi erteledi
Avrupa Birliği yapay zekaya yönelik düzenlemeyi erteledi Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik yapay zeka yasasındaki bazı kuralları sadeleştirmeyi ve yüksek riskli sistemlere yönelik uygulama takvimini ertelemeyi içeren değişikliklerde anlaştı.
Beyin, bilincimiz kapalıyken bile öğrenmeyi sürdürebiliyor
Beyin, bilincimiz kapalıyken bile öğrenmeyi sürdürebiliyor ABD'de yapılan araştırma, beynin genel anestezi altında bile duyduğu kelimeleri anlamlandırmaya ve dil öğrenmeye devam edebileceğini ortaya koydu.