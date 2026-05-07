Epic Games 14 Mayıs'a kadar iki ücretsiz oyun daha veriyor

Epic Games'in 7 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar Arranger: A Role Puzzling Adventure ve Trash Goblin oluyor. Her iki oyun da açıklanan tarihe kadar ücretsiz oyunseverlerin oluyor.

Bulmaca ve macera oyunu olan Arranger: A Role Puzzling Adventure, normalde 229 TL'lik bir fiyata sahip. Oyunda, küçük bir kasabanın uyumsuzu olan Jemma'nın kendini keşfetme macerasını oynuyoruz. Sıkıcı kasabasının dışına çıkan Jemma, ilham verici bir dünya bulur ancak bu dünya hem korkuyla hem de garip, hareket ettirilemeyen "statik" bir kuvvetle yönetilmektedir. Acaba Jemma durağanlık kültürünü yıkıp bu dünyada kendine bir yer bulabilecek mi?

Trash Goblin ise simülasyon ve fantastik türlerinde yer alıyor ve normalde 279 TL'ye satılıyor. Temelde bir dükkan işlettiğiniz oyunda, amaç eski ve haşat olmuş eşyaları toplayarak onları temizlemek ve onarmak. En nihayetinde ise satabilecek duruma getirebilmek.