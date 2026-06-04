Epic Games'in 11 Haziran'a kadar ücretsiz olarak verdiği iki oyun belli oldu

Epic Games bu hafta oyunseverlere iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. Epic hesabı olan herkes oyunlara 11 Haziran'a kadar ücretsiz ulaşıyor. Rogue Waters ve Songs of Conquest bu haftanın ücretsiz verilen iki oyunu oluyor.

Rogue Waters, korsan temalı taktiksel ve sıra tabanlı rogue-lite oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Songs of Conquest ise Age of Empires gibi strateji tabanlı bir oyun.

Oyunları ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için Epic hesabınızı açın ve ücretsiz oyunlar bölümüne gelin. İki oyunu da ayrı ayrı yüklediğinizde ücretsiz olarak kütüphanenize eklemiş olacaksınız.