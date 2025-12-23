Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.12.2025 08:42:00
Epic Games'in 23 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz kütüphaneye eklenebilecek oyunu Paradise Killer oldu.

Epic Games yıllar önce başlatmış olduğu her hafta bir yeni oyun ücretsiz hediye etme kararını her yılın sonu güncelliyor. Bu yıl da yılın son haftasına girerken, ocak ayına kadar her gün yeni bir oyun veriyor. Yeni hediye edilen oyun ise Paradise Killer adlı oyun oluyor. Oyun 23 Aralık Türkiye saatiyle 19.00'a kadar ücretsiz kütüphane eklenebiliyor. 23 Aralık saat 19'dan sonra ise yeni bir oyun daha erişime açılacak. Şu anda kilitli ve sırada hangi oyunun çıkacağı bilinmiyor.

Image

Paradise Killer, renkli grafiklere sahip, bağımsız bir dedektiflik oyunu. Oyunun kendine has bir tasarımı ve vaka soruşturması senaryosu var. 

Paradise Killer'da Lady Love Dies adında bir dedektifi oynuyoruz. Burada gizemli bir şekilde öldürülen Paradise Adası Konseyi'nin üyelerinin katilini bulmak üzere sürgünden geri çağrılıyoruz ve adayı keşfederek delilleri birleştirip suçluyu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.

