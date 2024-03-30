Epic Games'in 4 Nisan'a kadar ücretsiz verdiği oyun

Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:04

Güncelleme: 30.03.2024 - 11:04

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Islets oldu. Islets normalde Epic'te 285 TL'ye satılıyor.

Epic, 4 Mart saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Islets'i bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Islets, metroidvania ve platform türündeki bir oyun. Oyunda bir dizi adayı birleştirmek için karada ve gökyüzünde gezinen Iko isimli savaşçıyı kontrol ediyoruz. Iko, adalarda farklı maceralara atılıyor ve ilginç karakterlerden de mektuplar alıyor. Güçlü canavar düşmanlar ile de karşılaşan oyun aynı zamanda keşif tarafında da iddialı.

Epic Games Islets ardından ücretsiz olarak vereceği iki oyunu da gösterdi. 4 ve 11 Nisan tarihleri arasında The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief ücretsiz olarak sunulacak.