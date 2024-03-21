Apple ve Epic Games davasına destekler geliyor

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:16

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:16

Apple'ın kabul ettiği ve uyguladığı politikalar pek çok şirket tarafından eleştiriliyor ancak Epic Games ile arasında büyük bir sürtüşme var. Apple ve Epic arasında yıllardır süren davalar bulunuyor. Apple'ın üçüncü taraf ödeme sistemi tarafında eleştirildiği ve Epic dışında Microsoft, Meta, X ve Match Group gibi şirketlerin de dahil olduğu aktarıldı.

Apple ve Epic Games davası ile üçüncü taraf ödeme yöntemlerine yönelik sorun da büyüdü.

Hatırlamayanlar için Apple, Epic Games'in oyunu Fortnite'ı alternatif ödeme sistemi kullanması sebebiyle App Store'dan kaldırmıştı. Apple cihazlara indirilmesinin önüne geçen bu karar davaya taşınmıştı.

Apple'ın üçüncü taraf ödeme yöntemi sistemlerini yani alternatif yöntemleri engellediği gerekçesiyle alının kararla App Store'da yeni karar almak zorunda kaldı. Bu karara göre üçüncü taraf ödeme yöntemleri dijital mağazada kullanılabilir oldu. Ancak Apple bu karara uymasına rağmen geliştiricilere yüzde 27'lik komisyonu ödemeyi zorunlu kıldı. App Store'da ise bu komisyon yüzde 30 şeklinde.

Epic de Apple'ın bu kararının çözüm odaklı olmak yerine işleri yokuşa sürmek için yapılmış bir adım olduğunu savunuyor.

En son çıkan haberlerde ise Epic'e Microsoft başta olmak üzere Meta, X ve Tinder'ın da sahibi olan Match Group'dan destek geldi. Burada Epic'e destek olan şirketlerin de kendince gerekçeleri var. Microsoft'a göre Apple'ın bu politikası kullanıcılara indirim sunmayı zorlaştırıyorken, Meta ise reklam ödemelerinde özellikle mobil tarafta çok daha yüksek ücret belirmek durumunda kalmayı eleştiriyor.