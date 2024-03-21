Apple ve Epic Games davasına destekler geliyor

Epic Games ve Apple arasında yaşanan davaya diğer teknoloji şirketleri de dahil oldu. Epic'e desteklerini açıklayan şirketler, Apple'ı haksız buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:16
Apple ve Epic Games davasına destekler geliyor
Abone Ol google-news

Apple'ın kabul ettiği ve uyguladığı politikalar pek çok şirket tarafından eleştiriliyor ancak Epic Games ile arasında büyük bir sürtüşme var. Apple ve Epic arasında yıllardır süren davalar bulunuyor. Apple'ın üçüncü taraf ödeme sistemi tarafında eleştirildiği ve Epic dışında Microsoft, Meta, X ve Match Group gibi şirketlerin de dahil olduğu aktarıldı.

Apple ve Epic Games davası ile üçüncü taraf ödeme yöntemlerine yönelik sorun da büyüdü. 

Hatırlamayanlar için Apple, Epic Games'in oyunu Fortnite'ı alternatif ödeme sistemi kullanması sebebiyle App Store'dan kaldırmıştı. Apple cihazlara indirilmesinin önüne geçen bu karar davaya taşınmıştı.

Apple'ın üçüncü taraf ödeme yöntemi sistemlerini yani alternatif yöntemleri engellediği gerekçesiyle alının kararla App Store'da yeni karar almak zorunda kaldı. Bu karara göre üçüncü taraf ödeme yöntemleri dijital mağazada kullanılabilir oldu. Ancak Apple bu karara uymasına rağmen geliştiricilere yüzde 27'lik komisyonu ödemeyi zorunlu kıldı. App Store'da ise bu komisyon yüzde 30 şeklinde.

Epic de Apple'ın bu kararının çözüm odaklı olmak yerine işleri yokuşa sürmek için yapılmış bir adım olduğunu savunuyor.

En son çıkan haberlerde ise Epic'e Microsoft başta olmak üzere Meta, X ve Tinder'ın da sahibi olan Match Group'dan destek geldi. Burada Epic'e destek olan şirketlerin de kendince gerekçeleri var. Microsoft'a göre Apple'ın bu politikası kullanıcılara indirim sunmayı zorlaştırıyorken, Meta ise reklam ödemelerinde özellikle mobil tarafta çok daha yüksek ücret belirmek durumunda kalmayı eleştiriyor. 


apple haberleri Epic Games haberleri

İlgili Haberler

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Apple ve Epic Games arasındaki anlaşmazlığa AB bakacak

Apple ve Epic Games arasındaki anlaşmazlığa AB bakacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade

Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade
Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti
Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi: 'Görüntü kirliliği'

Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi: 'Görüntü kirliliği'
Galatasaray’da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!

Galatasaray’da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!
Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart

Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
Son Dakika… AYM Başkanı seçildi!

Son Dakika… AYM Başkanı seçildi!
Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı

Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı
Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: ‘Her oyuncu her statta kutlama yapar’

Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: ‘Her oyuncu her statta kutlama yapar’