Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın, yoğun bakımda
Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.
MKE Ankaragücü Kulübü, eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.
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