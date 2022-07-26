'Eski Instagram geri gelsin' kampanyası başlatıldı: Ünlü isimlerden destek geldi
Yıllar önce sadece bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak doğan, ancak günümüzde TikTok benzeri bir uygulamaya dönüşen Instagram'a karşı imza kampanyası başlatıldı. Instagram'ın köklerine dönmesinin talep edildiği kampanyaya ünlü isimlerden de destek geldi.
Son zamanlarda yükselen trendlere paralel olarak değişen popüler sosyal medya uygulaması Instagram, günümüzde ilk çıkış amacından çok uzak bir noktaya ulaştı.
Daha önce sadece fotoğraf paylaşımı ile arkadaşlarımızı ve diğer insanları takip etmek için kullanılan platform, bugün TikTok’un etkisiyle neredeyse tamamen video paylaşım platformuna dönüştü.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram’ın çıkış amacından uzaklaşması, günümüzde pek çok Instagram kullanıcısını sinirlendirirken bu konu hakkında önemli sayılabilecek bir adım atıldı.
"Instagram’ın yeniden Instagram olması" için bir imza kampanyası başlatıldı. Change.org’ta başlayan kampanyaya pek çok ünlü isimden de destek geldi.
KARDASHIAN AİLESİNDEN DESTEK
Make Instagram Instagram Again (Instagramı Yeniden Instagram Yapın) imza kampanyasına katılan isimler arasında dünyaca ünlü Kardashian ailesi de yer aldı.
Instagram’ın en fazla takip edilen ikinci ismi Kylie Jenner ve Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda imza kampanyasına destek verdi ve daha fazla insanı kampanyaya çağırdı.
INSTAGRAM’DAN NE İSTENİYOR?
Change.org’ta başlatılan kampanyada kullanıcıların öne çıkan talepleri, özet halinde şu şekilde:
- Kronolojik akışı geri getirin.
- TikTok olmaya çalışmayı bırakın.
- Algoritma popüler fotoğrafları öne çıkarsın.
- İçerik üreticilerini dinleyin.
Change.org’ta başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 130 bine yakın kişi imza attı. Kampanyanın hedefiyse 150 bin imza olarak belirlenmiş durumda. Instagram’ın bu taleplere nasıl bir yanıt vereceğiyse büyük bir merak konusu.
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