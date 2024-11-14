Evden çalışanlar, her gün '24 dakika daha fazla uyuyor'

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:11

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:11

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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre evden çalışan kişiler, ofise giden çalışanlardan 24 dakika daha fazla uyuyabiliyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan araştırmaya göre, evden çalışan kişiler işyerine gitmek için harcayacakları süreyi her gün 24 dakika daha fazla “uyku ve dinlenme” ile değerlendirebiliyor.

Bu kişiler aynı zamanda, egzersiz gibi başka aktivitelere de 15 dakika daha fazla zaman ayırabiliyor.

Araştırma, evden çalışan kişilerin, işe gidiş süresinden tasarruf ederek her gün ortalama bir saat kazandıklarını gösteriyor.

Ofisten çalışan kişiler, evden çalışanlara göre, her gün yolda 56 dakika daha fazla zaman geçiriyor.

Günde en az yedi saat çalışan kişilerle yapılan araştırma, evden çalışan kişilerin ofis çalışanlarına kıyasla her gün 10 dakika daha az çalıştıklarını da gösteriyor.

Ancak ONS, veri seti yeterince detaylı olmadığı için bu tahminin mutlak kabul edilemeyeceğini açıkladı.

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Araştırmaya katılan çalışanlar genel düzenlerine göre değil, araştırmaya katıldıkları gün nerede çalıştıklarına göre sınıflandırıldı.

Başka bir araştırma ise işverenlerin, evden çalışma seçeneği sunmasının başlıca sebebinin çalışanların sağlık ve refahı olduğunu gösteriyor.

Ancak birçok şirket de son zamanlarda evden çalışma imkanlarını kısıtlıyor.

Koronavirüs salgınının sonundan beri yalnızca evden çalışmak gitgide daha az yaygın hale geliyor.

İngiltere’deki süpermarket zinciri Asda bu ay, şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında hibrit çalışmaya artık izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu şirketin evden çalışmayı bitireceği anlamına geliyor.

Amazon da Ocak ayından itibaren bütün çalışanların her gün ofise gelmesini zorunlu kılacağını duyurdu.