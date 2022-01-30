Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alınırsa bildirim gönderecek

30 Ocak 2022 Pazar, 17:26

Facebook Messenger gizliliği artıran adımlar atmaya devam ediyor. Messenger, SnapChat özelliğinden yola çıkarak ekran görüntüleri için bildirim ekliyor.

Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg ayrıca yeni bir özelliği daha duyurdu: “Şifreli sohbetlere GIF’ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz.”

Ayrıca, Facebook, WhatsApp’ta olduğu gibi sohbetleri bilgisayar korsanlarının veya devlet gözetiminden uzak tutmaya yardımcı olduğu söylenen uçtan uca şifreli (E2EE) grup sohbeti ve çağrılarını da kullanıma sunuyor.

TechCrunch’ın haberine göre, birisi bir E2EE sohbetinde mesajın ekran görüntüsünü alırsa artık kullanıcılar bilgilendirilecek. Hatta gerekirse konuşmayı engellemek ve bildirmek için ek seçenekler de olacak.

Bu yeni özellikler hem web hem de mobil arayüzlerde kullanıma sunulacak; önümüzdeki birkaç hafta içinde de küresel olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Sözcü