Facebook Meta'dan yeni karar! Gaming uygulaması son bulacak

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:14

Meta, oldukça farklı kollara ayrılan Facebook’u gözden geçiriyor. Şirketin son hamlesi yayın platformu Facebook Gaming’i etkileyecek. Meta’nın kullanıcılara gönderdiği bildirimde, Gaming uygulamasının kapatılacağı açıklandı.

Ancak bu karar, tüm Gaming planlarının askıya alındığı anlamına geliyor. Şirketin açıklamasına göre, Gaming özelliği artık Facebook uygulamasından veya Facebook.com’dan yürütülecek.

İlk olarak 2018 yılında erişime açılan Gaming özelliği, 2020 yılında ise bağımsız bir mobil uygulama almıştı. Gaming’i ayakta tutabilmek için çeşitli içerik oluşturucularıyla görüşen sosyal medya devi, yine de başarılı olamadı.

Son verilere göre Gaming uygulamasının bu yılki izlenme sayısı 1,4 milyar civarında kaldı. Bu sayı Twitch ve YouTube gibi rakiplerinden oldukça geride. Bu platformların izlenme sayısı sırasıyla 11,8 milyar ve 2,3 milyar seviyesinde.

https://shiftdelete.net'in haberine göreMeta, sadece Gaming planlarını gözden geçiriyor da olabilir. Gaming’in Facebook uygulaması üzerinden yayında kalacağını belirtmek gerekiyor. YouTube’un da daha önce bağımsız YouTube Gaming uygulamasını kapattığını hatırlatalım.