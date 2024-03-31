Fiber var kullanan yok: Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

Türkiye fiber teknoloji altyapısını büyütmede önemli bir yol alırken bunu kullanmada sorunlar yaşanıyor.



Avrupa Genişbant Konseyi’nin (FTTH Konseyi), “Eve Kadar Fiber” raporuna göre Türkiye’de bugün 18 milyon haneye fiber teknoloji altyapısı götürülmüş durumda. Bu sayı 5 yıl önce 9.5 milyondu. Türkiye bu konuda Avrupa’da ikinci sıraya yükseldi. Ancak abone sayısı sadece 6.5 milyon. Ülkemizde toplam hanehalkının sadece yüzde 25.3’ünde fiber abonelik gerçekleştiği görülüyor. Bu rakamla Türkiye küresel çapta en son sırada yer alıyor. Yine rapora göre Fransa’da 26.3 milyon haneye, evin içine kadar fiber erişimi veya FTTB dediğimiz, bina girişine kadar fiber altyapı ulaştırılmış durumda. 2019’da Fransa’da bu rakam 12 milyondu. Birleşik Krallık’taki FTTH/B ulaşan hane sayısı ise 17.1 milyon. FTTH Konseyi aynı tarihte yedi ayrı rapor yayımladı, Türkiye bu raporlardan sadece ikisinde yer alabildi.



Eylül 2019 ile Eylül 2023 arası karşılaştırmalı verilere dikkat çeken Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci’ye göre Türkiye’nin ikinci sırada olması şaşırtıcı değil ve iki sebebe dayanıyor.

TÜRKİYE GEÇ KALDI



İlki, Türkiye’nin özellikle fiber konusunda Avrupa’daki gelişmeleri geriden takip etmesi. Diğer ülkelerde hane erişim konusundaki gelişmeler 2019’a gelindiğinde neredeyse tamamlanmış ve doygunluğa ulaşmış durumda. İkincisi ülkelerdeki nüfus ve hane sayısıyla doğru orantılı. Teberci, 83 ülke ile kıyaslamanın yapıldığı FTTH/B Küresel Sıralaması 2024’te Türkiye’nin 50’nci sırada yer aldığını belirterek “Fiber yaygınlık oranında ise ülkemiz hem Avrupa’daki 27 ülke ve Birleşik Krallık hem Avrupa’daki 39 ülke ortalamasının altında ve 39 ülke içinde 23. sırada bulunuyor” dedi. Hanehalkı ölçütüne göre yaygınlık oranında Türkiye yüzde 69 ile Avrupa’daki 39 ülkeyi kapsayan ortalama fiber yaygınlık oranının altında kalıyor.

