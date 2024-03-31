Fiber var kullanan yok: Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az
Türkiye, 18 milyon hanenin kapısına kadar fiber altyapı götürerek Avrupa’da ikinci oldu ama bunu eve alıp kullanma konusunda sınıfta kaldı. Abonelik oranı yüzde 25.
Türkiye fiber
teknoloji altyapısını
büyütmede önemli
bir yol alırken bunu
kullanmada sorunlar
yaşanıyor.
Avrupa Genişbant
Konseyi’nin (FTTH Konseyi),
“Eve Kadar Fiber” raporuna göre
Türkiye’de bugün 18 milyon haneye
fiber teknoloji altyapısı götürülmüş
durumda. Bu sayı 5 yıl önce 9.5
milyondu. Türkiye bu konuda
Avrupa’da ikinci sıraya yükseldi.
Ancak abone sayısı sadece 6.5 milyon.
Ülkemizde toplam hanehalkının
sadece yüzde 25.3’ünde fiber
abonelik gerçekleştiği görülüyor. Bu
rakamla Türkiye küresel çapta en son
sırada yer alıyor. Yine rapora göre
Fransa’da 26.3 milyon haneye, evin
içine kadar fiber erişimi veya FTTB
dediğimiz, bina girişine kadar fiber
altyapı ulaştırılmış durumda. 2019’da
Fransa’da bu rakam
12 milyondu. Birleşik
Krallık’taki FTTH/B
ulaşan hane sayısı ise
17.1 milyon. FTTH
Konseyi aynı tarihte yedi
ayrı rapor yayımladı,
Türkiye bu raporlardan sadece
ikisinde yer alabildi.
Eylül 2019 ile Eylül 2023 arası karşılaştırmalı verilere dikkat çeken Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci’ye göre Türkiye’nin ikinci sırada olması şaşırtıcı değil ve iki sebebe dayanıyor.
TÜRKİYE GEÇ KALDI
İlki, Türkiye’nin özellikle fiber
konusunda Avrupa’daki gelişmeleri
geriden takip etmesi. Diğer
ülkelerde hane erişim konusundaki
gelişmeler 2019’a gelindiğinde
neredeyse tamamlanmış ve
doygunluğa ulaşmış durumda.
İkincisi ülkelerdeki nüfus ve hane
sayısıyla doğru orantılı. Teberci,
83 ülke ile kıyaslamanın yapıldığı
FTTH/B Küresel Sıralaması 2024’te
Türkiye’nin 50’nci sırada yer
aldığını belirterek “Fiber yaygınlık
oranında ise ülkemiz hem
Avrupa’daki 27 ülke ve Birleşik
Krallık hem Avrupa’daki 39 ülke
ortalamasının altında ve 39 ülke
içinde 23. sırada bulunuyor”
dedi. Hanehalkı ölçütüne
göre yaygınlık oranında
Türkiye yüzde 69 ile
Avrupa’daki 39 ülkeyi
kapsayan ortalama
fiber yaygınlık
oranının altında
kalıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan gelmeden kapattılar!
- Programdan sonra yaşananları anlattı!
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!
- Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!
- Onaylanmış en iyi 8 bilim kurgu filmi
- ABD basınından 'İmamoğlu' analizi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”