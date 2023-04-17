"Fıngyün-3 07" meteoroloji uydusu fırlatıldı
Çin, Pazar sabahı uzaya yeni bir meteoroloji uydusu yerleştirmek üzere Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketini fırlattı.
Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden sabah Beijing saatiyle 09.36'da fırlatıldı ve kısa sürede Fengyun-3 07 uydusunu önceden belirlenen yörüngesine gönderdi.
Uydu hava tahmini, afet önleme ve azaltma, iklim değişikliği müdahalesi ve ekolojik koruma gibi hizmetler sağlayacak.
Fırlatma merkezine göre görev, Uzun Yürüyüş roketlerinin 471. uçuşu oldu.
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