Son Dakika: İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:51

Güncelleme: 15.04.2023 - 10:06

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Fırlatma operasyonu bugün saat 09.47'de başarıyla gerçekleştirildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan videolu mesajında, "Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydusundan 3'ü görev süresini tamamladı. Bugün ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusu İMECE'yi uzaya yolcu ettik. Uçuş bilgisayarını ve haberleşme sistemi gibi kritik uygulamaları yerli ve milli olarak geliştirdik. İMECE, Türkiye'nin en gelişmiş yerli gözlem uydusu olacak. Afet yönetimi, tarım, ormancılık gibi pek çok alanda gözümüz olacak" dedi.

3 KEZ ERTELENDİ

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılışı 3 kez ertelendi. İMECE'nin uzaya fırlatılması bugün de 28 saniye kala rüzgar nedeniyle iptal edildi. SpaceX tarafından yüksek irtifadaki yanal rüzgar olduğu ifade edildi.