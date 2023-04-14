İMECE uydusu nedir? İMECE uydusu fırlatıldı mı?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:15

Güncelleme: 14.04.2023 - 16:15

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.



İMECE UYDUSU NEDİR?

T.C. Kalkınma Bakanlığının 2013 yılı yatırım programında 2013K120790 numara ile yer alan İMECE Uydu Sistemleri Alt Yapı Projesi;

BiLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 tecrübesiyle metrealtı uydularda kullanılabilecek uydu alt sistemlerinin ülke içerisinde geliştirilmesi için gereken alt yapının oluşturulması amacıyla Yatırım Programı destekli “İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi” başlatıldı.

Bu kapsamda geliştirilecek olan Metre Altı Çözünürlüklü Elektro Optik Uydu Kamerası, Haberleşme Sistemi, Yıldız İzler, Güneş Algılayıcı, Elektrikli İtki Sistemi, Tepki Tekeri, Faydalı Yük Veri Kayıt Sıkıştırma Formatlama Birimi ve Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı'nın yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında kullanılmasıyla uzay tarihçesi kazandırılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında desteklenen İMECE Uydu Projesi, 2017 yılında başlamış olup, 2023 yılında Uydunun fırlatılması hedeflenmektedir. İMECE Uydusu sayesinde Türkiye kendi elektro-optik kamerası ile metrealtı çözünürlüklü görüntüler elde edebilecektir.

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

METRE ALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

İMECE UYDUSU FIRLATILDI MI?



İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatma operasyonuna 27 saniye kala ertelendiğini açıkladı.

İMECE UYDUSU NEDEN FIRLATILAMADI?



Erteleme kararını değerlendiren Varank, "Üçüncü fırlatma planı da 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelendi. İnşallah bir sonraki fırlatmada havanın müsait olduğu koşullarda uydumuzu göndermiş olacağız. Tüm Türkiye'ye buradan selamlarımız gönderiyoruz, bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.