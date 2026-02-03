Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Her ay yeni oyunlar eklenen Game Pass'e şubat ayında dahil edilecek oyunlar belli oldu. Platform abonelik sistemiyle çalışıyor ve üç farklı plana sahip. Bunlar Essential, Premium ve Ultimate. Tüm planlarda kullanıcılar sınırsız bulut oyun sistemine erişim, oyun içi ödüller ve popüler oyunlardan oluşan bir kütüphaneye ulaşıyor.

Platforma her ay bazı oyunlar ekleniyor. Şubat ayı boyunca da onlarca oyun abonelerin kütüphanesine ücretsiz eklenmiş olacak.

Şubat ayında Game Pass'e gelecek oyunlar: