Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Her ay yeni oyunlar eklenen Game Pass'e şubat ayında dahil edilecek oyunlar belli oldu. Platform abonelik sistemiyle çalışıyor ve üç farklı plana sahip. Bunlar Essential, Premium ve Ultimate. Tüm planlarda kullanıcılar sınırsız bulut oyun sistemine erişim, oyun içi ödüller ve popüler oyunlardan oluşan bir kütüphaneye ulaşıyor.
Platforma her ay bazı oyunlar ekleniyor. Şubat ayı boyunca da onlarca oyun abonelerin kütüphanesine ücretsiz eklenmiş olacak.
Şubat ayında Game Pass'e gelecek oyunlar:
- Final Fantasy II (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – Çıktı
- Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC) – Çıktı
- Madden NFL 26 (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Şubat
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC) – 5 Şubat
- Relooted (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 10 Şubat
- BlazBlue Entropy Effect X (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat
- Roadside Research (Oyun Ön İzlemesi) (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat
- Starsand Island (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 12 Şubat
- High on Life 2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 13 Şubat
- Kingdom Come Deliverance (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Şubat
- Avatar: Frontiers of Pandora (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC) – 17 Şubat
- Avowed (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 17 Şubat