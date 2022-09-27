Fransız otomobil devinden retro dokunuş: Citroen'in yeni logosu

27 Eylül 2022 Salı, 14:57

Fransız otomobil şirketi Citroen, bugün önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinliğin amacı yeni bir otomobil değil, markanın yeni logosunu ve sloganını tanıtmaktı. Bu hamleyle 10. logosuna geçiş yapan şirket, bu logonun "ilerlemenin zarif bir sembolü" olduğunu ifade ediyor. Şirketin yeni sloganı ise "Hiçbir şey bizi citroen gibi hareket ettiremez." oldu.

2023 yılındaki araçlarda bu logo yer alacak

Webtekno'nun haberine göre Citroen, yeni logonun 2023 yılı itibarıyla konsept araçlar da dahil olmak üzere tüm modellerde kullanılacağı ifade edildi. Ayrıca şirketin internet sitesi, broşürleri ve hatta araçlarındaki multimedya sistemi de yeni logo ve bu yeni logo için dizayn edilmiş font ile kullanılmaya başlayacak. Peki Citroen'in yenilenen logosu nasıl görünüyor?

Citroen'in yenilenen logosu, şirketin 1919 yılında kullanmaya başladığı ilk logonun yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Aslında burada alttan verilmek istenen bir mesaj var. Citroen, elektrik dönüşümünün başlangıcı için ilk logosuna dönüş yaptı. Şirket şimdi yepyeni ve elektrikli motorlu araçlarıyla yeni bir döneme kapı aralamış olacak.

Elektrikli otomobil devrimi, otomobil üreticilerin çok büyük bir bölümünü yeniden markalaşma yoluna itti. Markalarını yenileyen şirketler, genel anlamda daha sade logolarla karşımıza çıktılar. Citroen de bu trende ayak uydurmuş gibi görünüyor. Eylül ayı bitmeden yeni bir elektrikli otomobil tanıtacak olan Citroen, yenilenen logonun araçlarda nasıl görüneceğini de gözler önüne sermiş olacak.