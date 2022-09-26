Vivo X Fold Plus katlanabilir ekranlı telefon tanıtıldı
Şirketin ilk katlanabilir yapıdaki telefonu olan Vivo X Fold birkaç ay önce tanıtılmıştı. Şimdi ise Vivo X Fold Plus tanıtıldı.
Akıllı telefon tarafında adını duyurmayı başaran Vivo, ürün gamına katlanabilir ekranlı telefonları eklemeye devam ediyor. Daha kısa bir süre önce Vivo'nun ilk katlanabilir ekranlı telefonu olan Vivo X Fold'u görmüştük. Türkiye'ye resmi olarak gelmeyen ve satılmayan bu akıllı telefonun yeni üyesi tanıtıldı.
Vivo X Fold Plus özellikleri ve diğer detaylar
Katlanabilir yapıdaki cihazın tasarımı ilk bakışta standart akıllı telefonlar gibi görünse de biraz dikkatli bakıldığında katlanabilir olduğu anlaşılıyor. Cihazda, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yer alıyor ve 8 inçlik 120Hz OLED ekranı bulunuyor. Cihazın dışında ise 6.53 inçlik 120 Hz OLED ekran tercih edilmiş.
Ekran altı parmak izi okuyucusu bulunan cihazın her iki ekranında da bu özellik mevcut. Öte yandan en yüksek konfigürasyonda 12 GB RAM bizleri karşılıyor ve depolama tarafında da 512 GB tercih edilebiliyor. 80W hızlı şarjı destekleyen bu cihazın 4.730 mAh nispeten küçük bir pili var.
Akıllı telefonun başlangıç fiyatının 1.400 dolar olduğu ve şu an için yalnızca Çin'de satışa başlandığını belirtelim.
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