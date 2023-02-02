Arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz mobil oyunlar nelerdir 2023?
Mobil oyunlar popülerliğini arttırmaya devam ediyor. En çok merak edilen mobil oyun kategorisi ise multiplayer oldu.
Peki mobil üzerinden arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz oyunlar neler?
Oyun sektörü günden güne büyümeye devam ediyor. Sinema sektörü kadar büyük bir hale gelen oyun sektörünün en büyük dallarından biri de mobil oyunlar. Mobil oyunlar özellikle korona dönemi ile birlikte oldukça çok oynanmaya başladı. En çok ise multiplayer oyunlar merak ediliyor.
Arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz mobil oyunların listesi:
Hearthstone
Strateji kart oyunlarını seviyorsanız Hearthstone tam size göre. Kendi destelerinizi oluşturarak oyunda rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Oyun 2014 yılında ilk olarak PC’de çıkış yaptı. Ülkemizde çok bilinmese de oldukça fazla oyuncusu bulunan oyunun bu alanda en iyilerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Secret Neighbor
Oyunda bir kişi “Komşu” karakteri oluyor. Diğerleri ise “Çocuk” olarak başlıyor. Çocuk olanlar bulmacaları çözüp bodrumu açmaya çalışıyor. Komşu’nun amacı ise onları engellemek. Hırsız-Polis oyununun telefon versiyonu olarak düşünebilirsiniz.
Pokêmon UNITE
Pokêmon UNITE, Pokemon'u MOBA oyun tarzı ile birleştiriyor. 5 kişiye kadar takımlar oluşturabildiğiniz oyunlarda rakibin bölgesini yok etmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken Pokemon karakterlerini kullanıyorsunuz.
Wolvesville
Oyun klasik bildiğimiz vampir-köylü oyununun daha gelişmişi olarak karşımıza çıkıyor. Bir sürü karakterin var olduğu oyunda rol yaparak son hayatta kalan olmaya çalışıyorsunuz.
Brawhalla
Dövüş oyunları tarafında ise Brawhalla ön plana çıkıyor. Arkadaşlarınız ile birlikte istediğiniz karakterleri seçerek oyuna başlıyorsunuz. Herkesin 3 adet canı bulunuyor. En son hayatta kalan oyunu kazanmış oluyor.
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