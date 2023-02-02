Arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz mobil oyunlar nelerdir 2023?

Oyun sektörü günden güne büyümeye devam ediyor. Sinema sektörü kadar büyük bir hale gelen oyun sektörünün en büyük dallarından biri de mobil oyunlar. Mobil oyunlar özellikle korona dönemi ile birlikte oldukça çok oynanmaya başladı. En çok ise multiplayer oyunlar merak ediliyor.