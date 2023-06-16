Dünya'dan uzaya 'ilk ticari seyahat' bu ayın sonunda yapılacak
Son yıllarda Türk lirasında yaşanan büyük değer kayıplarıyla birlikte pek çoğumuz için yurt dışı tatili bile hayal olmuşken, rezervasyonlarını şimdiden yaptıran 800 şanslı kişi Virgin Galactic şirketi tarafından düzenlenecek özel uçuşlarla uzaya çıkmaya hazırlanıyor...
Şirketin sahibi, İngiliz milyarder Richard Branson, ilk uçuşun 27-30 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıklandı.
İLK UÇUŞ: ARAŞTIRMA GÖREVİ
Virgin Galactic'in ilk uçuşu, İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden üç mürettebat taşıyacak olan bilimsel bir araştırma görevi olacak.
Bunu takiben Ağustos ayında Galactic 02 olarak adlandırılan bir 'ticari uçuş' gerçekleştirilecek.
Şirket tarafından, bu tura katılmanın kişi başı bedeli 450 bin dolar (10 milyon 652 bin 602 TL) olarak belirlendi. Şimdiden '800 rezervasyon' yapıldığı doğrulandı.
Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier, "Bilimsel araştırmalar ve özel uzay görevleri olmak üzere iki dinamik ürünle Dünya'dan uzaya ilk ticari seyahat hattını başlatıyoruz" dedi.
HİSSELERİ TAVAN YAPTI
BBC'nin haberine göre, bu heyecan verici açıklamanın ardından Virgin Galactic'in New York borsasındaki hisseleri yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi.
Şirket, seyahat kapsamında yolcuları Dünya'nın 80 km üzerine çıkaracak ve birkaç dakika boyunca yer çekimsiz ortamda kalmalarını sağlayan devrim niteliğindeki bir deneyim yaşatacak.
Ocak ayında LADbible ile konuşan Branson, uzay yolculuğunun yaygınlaşmasının birkaç yıl, ticari uzay seyahatlerinin normalleşmesinin ise birkaç on yıl alabileceğini söylemişti.
Şirket ilk etapta yılda bir kaç uçuş ardından ticari değeri yüksek daha fazla uçuş düzenlemeyi hedefliyor...
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