WhatsApp’da 'çevrimiçi' gözükmeye son: Kullanıcıların kafası karıştı

Bu özelliğin kendisi için iyi olduğunu ifade eden Eylül Kandemir, “Bence çok güzel bir şey oldu. Çünkü gereksiz mesajlara geri dönüş yapmak istemiyorum. İstemediğim zamanda böyle bir uygulamanın olduğu iyi oldu” diye konuştu.