Yapay zekânın belirlediği 'en çekici' 10 ünlü kadın
Yapay zekâ, ünlü kadınların arasından "en çekici" olan 10 ismi listeledi.
DailyStar'ın haberine göre işte o 10 isim:
10- Beyonce
9- Emma Watson
8- Rihanna
7- Blake Lıvely
6- Priyanka Chopra
5- Gal Gadot
4- Margot Robbie
3- Jennifer Lawrence
2- Angelina Jolie
1- Scarlett Johansson
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