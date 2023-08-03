Yapay zekânın belirlediği 'en çekici' 10 ünlü kadın

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2023 Perşembe, 17:18
<p>Yapay zekâ, ünlü kadınların arasından "en çekici" olan 10 ismi listeledi. <br /><br />DailyStar'ın haberine göre işte o 10 isim:</p>

Yapay zekâ, ünlü kadınların arasından "en çekici" olan 10 ismi listeledi.

DailyStar'ın haberine göre işte o 10 isim:

<p><strong>10- Beyonce </strong></p>

10- Beyonce 

<p><strong>9- Emma Watson</strong></p>

9- Emma Watson

<p><strong>8- Rihanna</strong></p>

8- Rihanna

<p><strong>7- <span style="background-color: #ffffff; color: #3a3a3a; font-family: 'source sans pro', sans-serif; font-size: 18px;">Blake Lıvely</span></strong></p>

7- Blake Lıvely

<p><strong>6- Priyanka Chopra</strong></p>

6- Priyanka Chopra

<p><strong>5- Gal Gadot</strong></p>

5- Gal Gadot

<p><strong>4- Margot Robbie</strong></p>

4- Margot Robbie

<p><strong>3- Jennifer Lawrence</strong></p>

3- Jennifer Lawrence

<p><strong>2- Angelina Jolie</strong></p>

2- Angelina Jolie

<p><strong>1- Scarlett Johansson</strong></p>

1- Scarlett Johansson

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