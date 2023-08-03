Yapay zeka her ülkeden çiftleri çizdi

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2023 Perşembe, 16:23
<p>Yapay zeka yardımıyla <strong>"dünyadaki ortalama çiftlerin"</strong> nasıl göründüğü, görsel olarak ortaya çıktı.</p> <p>Dünya genelinde<strong> "ortalama çiftleri"</strong> temsil eden görüntüler, ülkelerdeki giyim tarzlarını da yansıttı. Ancak yapılan paylaşıma ilişkin tepkilerde gecikmedi.</p> <p>Yapılan eleştirilerdeki, giyim tarzları ve yapay zekanın <strong>"ortalama çiftleri"</strong> betimlediği döneme yönelik yorumlar dikkat çekti. En dikkat çeken eleştiri ise, görsellerin<strong><em> "günümüz gerçekliğini yansıtmadığı"</em></strong> yönünde oldu.</p>

Yapay zeka yardımıyla "dünyadaki ortalama çiftlerin" nasıl göründüğü, görsel olarak ortaya çıktı.

Dünya genelinde "ortalama çiftleri" temsil eden görüntüler, ülkelerdeki giyim tarzlarını da yansıttı. Ancak yapılan paylaşıma ilişkin tepkilerde gecikmedi.

Yapılan eleştirilerdeki, giyim tarzları ve yapay zekanın "ortalama çiftleri" betimlediği döneme yönelik yorumlar dikkat çekti. En dikkat çeken eleştiri ise, görsellerin "günümüz gerçekliğini yansıtmadığı" yönünde oldu.

<p><strong>Alman</strong></p>

Alman

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ABD'li

<p><strong>Brezilyalı</strong></p>

Brezilyalı

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Yapay zeka midjourney çift Dünya

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