Galler'deki yunusların kendi aksanlarını geliştirdiği ortaya çıktı

17 Ekim 2021 Pazar, 00:00

Cardigan Körfezi açıklarında yaşayan yunus sürüleri, daha yüksek frekansta ıslık çaldıkları kendi benzersiz lehçelerini kullanırken kaydedildi.

BBC'nin doğa belgeseli dizisi Wonders of the Celtic Deep'teki uzmanlar, program kapsamında 240 yunustan oluşan sürüleri inceledi.

Programın anlatıcısı Dame Sian Phillips "Şişe burunlu yunuslar son derece sosyal canlılar, gruplar sürekli iletişim halinde" dedi.

Her yunusun kendine özgü, imza niteliğinde bir ıslığı vardır. Cardigan Körfezi'ndeki yunuslarınsa kendine has lehçeleri olabilir.

Bu yunusların ıslıkları, dünyanın başka herhangi bir yerinde kaydedilenlerden daha yüksek bir frekansta.

Araştırmacılar, daha önce Cardigan Körfezi'ndeki yunusların ıslıklarının sesinin Birleşik Krallık'ta bulunan diğer sürülerden farklı olduğunu keşfetmişti.

2007'de, Bangor'daki Galler Üniversitesi'nden denizbilimci Ronan Hickey ve İrlanda'daki Shannon Yunus Vakfı'ndan uzmanlar, yunuslar üzerinde bir araştırma yapmıştı.

Uzmanlar, İrlanda Denizi'ndeki 120 yunusun bin 882 ıslığını dijital ortama aktarıp inceleyerek Galler yunuslarının kendi aksanına sahip olduğunu tespit etmişti.

O dönemde demeç veren proje lideri Dr. Simon Berrow, şunları söylemişti:

"Islık türlerini yiyecek arama, dinlenme, sosyalleşme ve yavrularıyla iletişim kurma gibi farklı davranış biçimleriyle ilişkilendirmeye çalışıyoruz."

Bunlardan biri, Cardigan Körfezi yunuslarına özgü ve onların ayırt edici özelliği niteliğinde.

Gerçekten çok çeşitli seslerin bulunduğu bir sözlük oluşturuyoruz. Islıklar, tıkırtılar, bağırmalar, iniltiler ve avlarını sersemletmek için kullanabilecekleri silah patlaması sesleri var.

Söz konusu keşif, ineklerin bölgesel aksanlarla möölediğini ve kuş seslerinin ülkenin farklı yerlerinde değişiklik gösterdiğini ortaya koyan çalışmaların ardından geldi.