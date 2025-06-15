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Game Pass aboneliklerine zam gelebilir

Game Pass aboneliklerine zam gelebilir

15.06.2025 22:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Game Pass aboneliklerine zam gelebilir

Microsoft'un Xbox Game Pass aboneliklerine yakında zam yapılabileceği söyleniyor.

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass için yakında zam gelebilir. 35 milyonun üzerinde abonesi bulunan hizmete en son 2024 yılında zam gelmişti. Hatırlatmak gerekirse oyun tarafında da zam dalgasına kapılan Microsoft, yüksek bütçeli oyunlarına zam yapmış ve bazı oyunların fiyatı 80 dolara kadar çıkmıştı. 

xCloud'un internet sitesine yeni eklenen 'Abonelik Fiyat Artırımı' ibaresi Game Pass aboneliklerine yakında zam geleceğinin düşünülmesine neden oldu. Şu anda konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yok. 

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