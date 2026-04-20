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Game Pass'e nisan ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı

Game Pass'e nisan ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı

20.04.2026 21:25:00
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Game Pass'e nisan ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e yeni oyunlar ekleniyor. Nisan ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar da bu bağlamda açıklandı.

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar açıklandı. Aboneliğe dahil olacak oyunlar 30 Nisan'a kadar eklenecek. 

21 Nisan

– Little Rocket Lab (Bulut, Konsol ve PC)

– Sopa: Tale of the Stolen Potato (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)

– Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

23 Nisan

– Kiln (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

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28 Nisan

– Aphelion (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

29 Nisan

– Trepang2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

30 Nisan

– Heroes of Might & Magic: Olden Era (PC)

– Sledding Game (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) 

– TerraTech Legion (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

5 Mayıs

– Final Fantasy V (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

İlgili Konular: #video oyunları #Xbox Game Pass #Game Pass

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