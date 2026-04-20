Game Pass'e nisan ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar açıklandı. Aboneliğe dahil olacak oyunlar 30 Nisan'a kadar eklenecek.
21 Nisan
– Little Rocket Lab (Bulut, Konsol ve PC)
– Sopa: Tale of the Stolen Potato (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC)
– Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
23 Nisan
– Kiln (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
28 Nisan
– Aphelion (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
29 Nisan
– Trepang2 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
30 Nisan
– Heroes of Might & Magic: Olden Era (PC)
– Sledding Game (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
– TerraTech Legion (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
5 Mayıs
– Final Fantasy V (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)