Getir yurt dışı operasyonlarını sonlandırıyor mu?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 19:06

Güncelleme: 25.04.2024 - 19:06

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Reuters haber ajansına göre İstanbul merkezli hızlı teslimat girişimi Getir, e-ticaret platformu n11'i satmak dahil bir dizi seçeneği değerlendiriyor. Girişimin ABD ve Avrupa pazarlarından çekilebileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin öğrendiğine göre Getir, uzun vadede kârlılığını sürdürülebilir hale getirme konusunda sorunlar yaşıyor. Girişim bazı yurt dışı operasyonlarını kapatmayı değerlendiriyor olabilir ancak hangi ülkelerin kapatılacağı henüz net değil.

Reuters'ın ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı habere göre, yatırımcılarıyla yeni bir yol haritası üzerinde çalışan girişim, farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Getir 2022'de kısmen aldığı n11'in tüm hisselerini geçen sene satın almıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklardan birinin, "Masada yatırımcılarla tartışılan çok sayıda seçenek var. Tartışılan her bir seçeneğin gerçekleşeceğini söyleyemeyiz. Bunlardan biri de n11'in satışı" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Getir, Reuters tarafından iletilen yorum talebine yanıt vermedi.

Haber ajansına konuşan ikinci kaynağın, değerlendirilen seçeneklerden birinin n11 olduğunu ancak son kararın belirsizliğini koruduğunu söylediği belirtiliyor.

Getir, n11'e 2022'nin başında ortak olmasının ardından geçen sene şirketin kalan tüm hisselerini Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Holdings'ten satın almıştı.

Reuters'a konuşan konuya yakın üçüncü bir kaynak da son haftalardaki küçülmeye ve işten çıkarmalara paralel olarak n11 ofislerinin Getir ile birleştirildiğini söyledi.

Kaynağın, "Bunun ardından bir satış da olabilir ya da böyle devam edebilirler" dediği belirtiliyor.

Getir, geçen Ağustos'ta küresel olarak yeniden yapılanmaya giderek faaliyet gösterdiği beş ülkede, toplam işgücünün yüzde 10,9’una denk gelen 2 bin 500 işe son vereceğini açıklamıştı.

Şirket geçen yaz İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransa pazarlarından çekildiğini açıklamıştı.

Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam eden Getir'in Türkiye hariç tüm bu pazarlardan çekileceği yönünde haberler var.

İngiltere merkezli Sky News, Getir ile ilgili son dönemde yaptığı haberlerde şirketin Avrupa'dan çekileceğini yazdı.

Getty Images Getir 2022 sonunda Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın almıştı.

Amerikan Bloomberg yayını da geçen hafta Getir'in varlık satışlarını ve kilit görülmeyen pazarlardan olası çıkışları değerlendirdiğini bildirmişti. Habere göre girişim zararlarını azaltması için yatırımcıların baskısı altında.

Sky News ise Salı günü yayımladığı özel haberde Getir'in Avrupa'dan çıkışını yeni bir yatırım turuyla finanse edeceğini iddia etti.

Getir Nisan 2023'te son yatırım turunda 550 milyon doların üzerinde fon topladığını ve değerlemesinin 7,5 milyar doları geçtiğini açıklamıştı.

Gelirin Getir'in ABD'deki genişlemesini hızlandırmak için kullanılacağı belirtilmişti.

Reuters'a konuşan ilk kaynak şirketin ABD'den çekilmeyi düşünebileceğini de belirtti. New York ve Chicago'da faaliyet gösteren Getir, geçen sene FreshDirect'i satın almıştı; ancak şirketin bu pazardaki genişleme hedeflerini gerçekleştiremediği iddia ediliyor.

Getir, Reuters'ın bu konudaki sorusuna da yanıt vermedi.

Almanca yayın yapan WirtschaftsWoche iş haberleri yayını da Çarşamba günü Getir'in 15 Mayıs'tan itibaren bu pazardaki faaliyetlerini durduracağını yazdı.

Haberde Getir'in Almanya'daki 1800'den fazla çalışanın bir bölümünü zaten işten çıkardığı iddia ediliyor.

Getir 2022 sonunda Alman rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın almıştı. Böylece Getir'in toplam değerlemesinin 10 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Yatırım bolluğunun ve pandeminin sona ermesiyle birlikte, hızlı ticaret piyasasında bir tür düzeltme olacağı ön görülüyordu.

Bu alandaki girişimlerin artan maliyetlerle birlikte kârlılıklarını sürdürmesi oldukça zorlaşmıştı.