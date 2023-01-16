Çin, uzaya 14 yeni uydu fırlattı
Çin, 14 yeni uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketini başarıyla uzaya gönderdi.
Roket, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 11.14'te (TSİ 06.14) fırlatıldı. Aralarında Qilu-2 ve Qilu-3'ün de bulunduğu uydular planlanan yörüngelerine girdi. Yüksek çözünürlüklü Qilu-2 ile geniş alanlı Qilu-3 optik uyduları, Dünya gözlemi için optik görüntüleme cihazlarıyla donatılmış halde.
462'İNCİ UÇUŞ GÖREVİ
Uydular, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde arazi araştırması, tarım, ormancılık, çevre koruma ile afet önleme ve hasarlarını azaltma için uzaktan algılama hizmetleri sağlayacak. Uydular ayrıca, yörüngedeki Qilu-1 uydusu ile koordinasyon içinde çalışacak. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin kullanıldığı 462'inci uçuş görevi.
Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumu'nun bir yan kuruluşu olan Shanghai Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirildi. Güvenilirliği ve uyarlanabilirliği ile bilinen roket ile, üzerindeki seri veya paralel tasarımlar sayesinde tek bir uydu ve seri uyduların fırlatılması mümkün oluyor. Roket, bu görevde 7 farklı geliştiriciden 14 uydu taşıdı.
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