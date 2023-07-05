Gezegenler kaç yılda bir aynı hizaya geliyor?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:52

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:52

Bu sorunun cevabı, hizalanmakla kast edilenin ne olduğuna göre değişiyor. Gezegenlerin her biri Güneş etrafında farklı eğimlere sahip yörüngelerde hareket ediyor.

2040'TA OLACAK



Populer Science Türkçe'de yer alan bilgilerde dolayısıyla mükemmel şekilde hizalanmaları için geçmesi gereken süre yaklaşık 1047 yıl olur. Fakat hizalanmaktan kastımız bazı gezegenlerin gökyüzünde birbirlerine yakınmış gibi gözükmesi ise, bu çok daha sık gerçekleşir.

Örneğin göz ile rahatlıkla görülebilen beş gezegen olan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, gökyüzünde 25 derecelik bir açı içerisinde her 57 yılda bir araya gelir.

1962’de ve 2000’de yaşanan bu durum, 8 Eylül 2040’ta tekrar gözlemlenebilecek. Fakat bu bile gerçek bir hizalanma değil; gökyüzünde görülen basit bir gruplanma olarak tanımlanabilir.

