Gıda teknolojisinde çığır açıcı gelişme

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:04

ABD'deki Kaliforniya Davis Üniversitesi'nden bilim insanları, antimikrobiyal, plastik içermeyen ve doğada tamamen çözünebilen "jöle kıvamında buz küpleri" üretti.

Tarım ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nden Gang Sun, "Buz eridiğinde, bir daha yeniden kullanılamaz. Biz de ‘katı buz' diye tabir edilen, yeniden kullanılabilme özelliğine sahip, soğutucu işlevi görecek bir buz üretebileceğimizi düşündük" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; American Chemical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada üretilen buz küpleri, yüzde 90 oranında sudan oluşuyor.

Ayrıca yumuşak ve jöle kıvamındaki buz küplerinin rengi sıcaklığa göre değişiyor.

Son iki yıldır projede çalışan doktora öğrencisi Jiahan Zou, bunları "13 saat boyunca soğutma amaçlı kullanabilirsiniz. Sonra geri alıp suda hafifçe yıkayın, dondurucuya koyun ve tekrar kullanmak için dondurun" dedi.

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nden Luxin Wang, "Bunun sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Patent başvurusu temmuzda yapılan bu sıradışı buz küpleri, küf tutmadığı için bakteri oluşmasını da engelliyor.

Hem yeniden kullanılabilir olması hem de antimikrobiyal özelliği, erimeyen buz küplerinin sürdürülebilir gıda teknolojileri açısından çığır açıcı nitelikte olmasını sağlayabilir.