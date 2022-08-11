Gökyüzü gözlemcileri bin 500 rakımlı Karagöl'de buluştu
Ankara Astronomi Topluluğu üyeleri, Beypazarı ilçesindeki bin 500 rakımlı Karagöl'de gökyüzünü inceledi.
Ankara Astronomi Topluluğu üyeleri, yaylası, göleti ve gece sessizliği ile bilinen Karagöl'e geldi.
Gökyüzü gözlemcileri burada kurdukları teleskopla gökyüzünü izleme imkanı buldu.
Topluluk üyelerinden avukat Murat Sana, 6 yıldır amatör olarak astronomiyle ilgilendiğini söyledi.
Topluluk olarak özellikle ışığın olmadığı bölgelere gidip, galaksilerin, yıldız kümelerinin ve diğer gökyüzü objelerinin fotoğraflarını çektiklerini belirten Sana, şöyle konuştu:
"Karagöl'e gelerek kamp kurduk. Yılın hep bu aylarına denk gelen günlerinde yani ayın olmadığı dönemlerde gelip gözlemelerimizi yapıyoruz. Teleskoplarımız aynalı. Uzayda gördüğümüz çeşitli objeleri fotoğraflayabiliyoruz. Bizimle birlikte gezegen gözlemciliği yapan arkadaşlarımız da var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de burada etkinlikler yapacağız, yani uzay gözlemciliği, uzaydaki hareketler, gezegenleri, yıldızları, samanyolunu izleyeceğiz."
Topluluğu ziyaret eden Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz da Karagöl yaylasının uzay gözlemcileri için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti.
Video Haberler
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- Türkiye'nin en büyük gölünde tedirgin eden görüntü
- Erdoğan'dan cemevi ziyaretinde talimat
- 3 çocuk kebapçıya bırakıldı
- Nebati'den 'sokağa çıkabiliyorum' videosu
- Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar
- 'Hatıra'sı var kendisi yok!
- Uludağ'da orman yangını
- 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Federasyon duyurdu: Cemevi yönetimine ihraç talebi
- AKP'li başkanın sicili kabarık çıktı
- Kulisler bunları konuşuyor...