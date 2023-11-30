Google Chrome'da büyük güvenlik açığı!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:21

Google, macOS, Windows ve Linux için Chrome tarayıcısındaki kritik bir güvenlik açığını düzeltmek amacıyla önemli bir güncelleme yayınladı. Google, geçtiğimiz hafta Google'ın Tehdit Analiz Grubu'ndaki (TAG) güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen CVE-2023-6345 açığı hakkında detay vermedi. Ancak, tahminlere göre bu açık Chrome grafik motorundaki açık kaynaklı 2D kütüphanesinden kaynaklanıyor.

MacOS 119.0.6045.199 güncellemesinin notlarına göre, bu açık an az bir siber korsan tarafından kullanılmış. Siber korsanların veri hırsızlığı ve kod yürütme için açığı kullandığı tahmin ediliyor.

CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

Chrome'da bulunan varsayılan ayarları değiştirmediyseniz otomatik olarak güncellenecektir. Ancak her ihtimale karşı kontrol etmeniz ve güncellenmemiş ise manuel yapmanız gerekmektedir.

Güncellemek için Chrome tarayıcısını açıp sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak "Yardım" sekmesinden "Google Chrome Hakkında"ya gidip "Güncellemeleri Kontrol Et" seçeneğine tıklayarak güncellemeyi yapabilirsiniz.