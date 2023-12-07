Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:40

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:40

Dünyanın en çok kullanılan depolama hizmetlerinden biri olan Google Drive'da büyük bir sorun yaşanmıştı. Yaşanan sorun nedeniyle bazı kullanıcıların eski verileri silinmişti. Google bu durumun neden kaynaklandığını anlayamadıklarını ve sorun üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Peki Google Drive'da silinen dosyalar nasıl kurtarılır?

GOOGLE DRIVE'DA SİLİNEN DOSYALAR NASIL KURTARILIR?

Google kullanıcıların yaşadığı sorunu çözerek nasıl verilerini geri getirebileceklerini anlatan bir rehber yayınlandı.

Google'ın sunduğu çözüm şu adımları içeriyor:

Masaüstü bilgisayarınızda Google Drive'ı 85.0.13.0 veya daha yüksek bir sürümüne güncelleyin. Sistem tepsisinden Masaüstü için Drive simgesine tıklayın. Shift tuşunu basılı tutun ve ayarlara tıklayın. "Yedeklerden kurtar" seçeneğine tıklayın.

Bu adımları takip ederek kurtarma işlemini başlatabilirsiniz. Ancak eğer yedekleme yapılmamışsa, yedekleme bulunamadığını belirten bir mesaj alacaksınız.

Google ayrıca, yukarıdaki yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda bir komut satırı aracının kullanılabileceğini belirtti.