Google hızlı internet bağlantısı vaadiyle Afrika'ya ulaştı

19 Mart 2022 Cumartesi, 16:01

Google, Afrika'daki milyonlarca kişiye internet hızını ikiye çıkarmayı vaat eden ve kıtadaki kullanıcılara daha ucuz erişim sağlamak amacıyla uzun süreli projesinin son adımı olarak bir denizaltı kablosunun dün Togo'ya ulaştığı söyledi.

Google, yaptığı açıklamada, Afrika'ya ulaşan türünün ilk örneği olan Equiano kablosunun Portekiz'den yola çıktığını ve Togo'nun 8 milyon sakini için internet hızını iki katına çıkaracağını söyledi.

Yeni hat ayrıca yakın ülkelere bağlantı sunan olası şubelerle Nijerya, Namibya ve Güney Afrika'da da etkili olması planlanıyo ve yıl sonunda uygulanamaya geçmesi bekleniyor.

Google tarafından yaptırılan Africa Practice ve Genesis Analytics değerlendirmesine göre, kablonun 2025 yılına kadar internet fiyatlarını yüzde 14 düşürmesi bekleniyor. Google, kablonun 2025 yılına kadar Togo'da dolaylı olarak 37bin iş yaratacağını ve GSYİH'yi 193 milyon dolar artıracağını söyledi.

GSMA Intelligence tarafından hazırlanan 2020 raporuna göre, nüfusun yaklaşık dörtte birinin hala mobil geniş bant kapsama alanından yoksun olduğu Sahra altı Afrika, dünyanın en az bağlantılı bölgesidir. Afrika'da böyle bir teknolojiden yararlanan ilk yer Togo olacak.

