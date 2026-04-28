Google'ın Hindistan'da kuracağı yapay zeka merkezinin temeli atıldı

Google'ın Hindistan'da kuracağı yapay zeka merkezinin temeli atıldı

28.04.2026 23:23:00
Google'ın Hindistan'da kuracağı yapay zeka merkezinin temeli atıldı

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, 15 milyar dolar yatırım yaparak Hindistan'da kurmayı planladığı yapay zeka merkezinin temelinin atıldığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Andhra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde düzenlenen temel atma törenine, Hindistan Demiryolları, Enformasyon ve Yayıncılık, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw ve üst düzey yetkililer katıldı.

Bakan Vaishnaw, törendeki konuşmasında yapay zeka merkezi için atılan bu adımı önemli bir başlangıç olarak tanımladı.

Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian da törende yayınlanan videolu mesajında, yapay zeka merkezinin Yeni Delhi hükümetinin 2047 vizyonunu destekleyecek stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Kurian, "Hindistan'daki her bir kullanıcıyı ve işletmeyi, yüksek hesaplama gücü ve gerekli araçlarla desteklemek için kapsamlı bir yapay zeka altyapısı kuracağız." ifadesini kullandı.

Google, Ekim 2025'teki açıklamasında, gelecek beş yıl içinde Hindistan'a 15 milyar dolar yatırım yaparak ülkenin güneyine şirketin ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini kuracağını duyurmuştu.

1 gigavatlık enerji kapasitesine sahip merkez, yapay zeka altyapısını, büyük dil modelleri gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan geniş ölçekli enerji kaynakları ve veri aktarım hızını artıran genişletilmiş fiber optik ağlarla birleştirecek.

