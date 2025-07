Google'ın yapmadığını DuckDuckGo yaptı

Yapay zeka sıklıkla görsel üretme noktasında kullanılıyor. Bu sebeple kullanıcılar tarayıcı üzerinden görsellerde arama yaptıklarında gerçek görsellere, yapay zeka ile üretilen görsellerin sayısının fazla olmasından kaynaklı olarak ulaşmakta güçlük çekiyor. Bir süredir Google'dan aramalardaki bu görsellerin denetlenmesi ve bazılarının kaldırılması gerektiği söyleniyordu.

DuckDuckGo ise Google'ın Google Aramalarda sunmadığı özelliği getirdi. Bu sayede arama sonuçlarından yapay zeka ile oluşturulan görseller gizlenebiliyor. Bu filtreleme özelliği gerçek fotoğrafları arayan kullanıcılara fayda sağlayacak.

Belirtildiğine göre yapay zeka çöplüğünden kurtulmak isteyen kullanıcılar bu tarayıcıyı kullanabilir.

New setting: hide AI-generated images in DuckDuckGo



Our philosophy about AI features is “private, useful, and optional.” Our goal is to help you find what you’re looking for. You should decide for yourself how much AI you want in your life – or if you want any at all. (1/4) pic.twitter.com/pTolmsEQlQ