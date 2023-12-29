Google kullanıcıları 'gizli sekmede' olsa bile izliyormuş

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:49

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:49

Google pek çok dava ile gündeme geliyor olsa da bu sefer 'gizlilik' odaklı bir problemden kaynaklı olarak suçlanıyor. Kullanıcılar tarayıcı üzerinden izlenmek istemediklerinde gizli sekme özelliği kullanarak bunu aşabiliyor. Google Chrome tarayıcısında aktif olarak kullanılan özelliğe rağmen şirketin kullanıcıları izlediği ortaya çıktı.

2020 yılında açılan davanın kararı yeni verildi. ABD merkezli olarak açılan davada, gizli mod kullanan kullanıcılardan veri toplanması odağa alınmıştı.

GOOGLE ANLAŞMA YOLUNA GİTTİ

Google, dava boyunca gizli modda kullanıcıların verilerini topladığını reddetmemiş olsa da burada toplanan verilerin 'içerik, ürün ve pazarlama' gibi başlıklarda kullanıcılara daha iyi hizmek vermek için toplandığını savundu.

3 yılı aşkın bir süredir devam eden davada Google, mahkeme ile anlaşma yoluna gidiyor. Bu kapsamda 5 milyar dolarlık tazminat ödemesi gerekecek. Ancak şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kararın 2024 yılının şubat ayına kadar kesinleşmesi bekleniyor.

Google Chrome'da yer alan 'gizli sekme' resmi olarak; tarama geçmişini, çerezler ve site verilerini ya da formlara girilen bilgilerin kaydedilmediğini aktarıyorken, bazı durumlarda kullanıcıların etkinliğin görülebileceği aktarılıyor. Ziyaret edilen web siteleri, işveren ya da okul, internet servis sağlayıcısı gibi tarafların kullancı etkinliğini izleyebileceği aktarılıyor.