Google, Mesajlar uygulamasının güvenliğini artıracak

25.08.2025 18:15:00
Google, Mesajlar uygulaması için QR kod ile doğrulama sunmaya karar verdi.

Daha güvenli uygulama deneyimi sunmak adına yeni bir imkan sunuluyor. Google, Mesajlar için uçtan uca şifreleme doğrulamasına yönelik güncelleme yapıyor. Buna göre daha önce uzun rakamlardan oluşan kimlik doğrulama artık QR kodu ile yapılacak. 

Google Mesajlar uygulamasına girildiğinde biriyle sohbet ederken, kişi ayrıntıları bölümüne gidilecek, burada kişi kendi QR kodunu gösterebilecek veya karşısındakinin de kodunu tarayabilecek.

Bu da konuşmalarda karşılıklı kimlik doğrulama yapma imkanını sağlayacak. Yeni yöntem ilk etapta beta kullanıcıları için sunulmuş durumda.

Öte yandan yeni doğrulama imkanı Android 9 ve sonraki sürümleri destekleyen cihazlarda kullanılabilecek.

