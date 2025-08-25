Grok 2.5 yapay zeka modeli açık kaynaklı hale getirildi

Elon Musk yeni yaptığı bir açıklama ile Grok 2.5 modelinin açık kaynaklı hale getirildiğini yazdı. Öte yandan X hesabında yaptığı paylaşımın devamında ise Grok 3'ün yaklaşık 6 ay içinde açık kaynaklı hale getirileceğini de duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere Grok, kısa bir süre önce söylemleriyle tepki çekmişti. Sorulan sorulara ırkçı başta olmak üzere saldırgan ve küfürlü cevaplar veren yapay zeka botu, bu gelişmelerin ardından güncellenmişti.

Bu tartışmalı cevapların hemen ardından Grok 2.5 modelinin açık kaynaklı olarak sunulduğu duyuruldu. Öte yandan Grok 4 ise maksimum düzeyde gerçeği arayan bir yapay zeka olarak tanımlanıyor.