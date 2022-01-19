19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:03

Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.

Şirket bir önceki hafta kampanyasında bin 983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.

İşte ücretsiz olan uygulamalar...

OYUNLAR

Word Gram PRO

Prepositions Test & Practice PRO

Antonyms PRO

Superheroes Junior Premium

Terra Fighter 2 Pro

The Lost Ship Dungeon

Corporation S: An auto-farming

RPG game! Fire Free Fall Pro.

UYGULAMALAR

Music Player – Pro Version

Memorize: Learn Korean Words with Flashcards

Video Gallery – HD Video Live Wallpapers

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Shout Screen – Big Text Announcements

Black Carbon Watch Face

Mandala Maker 360

Number to word converter offline

Cerco Pro Pro Mp3 player

Qamp Video Player – Pro Version

Equalizer Bass Booster Pro

İKON PAKETİ & ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI