Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
Android cihazlara yönelik uygulamaların bulunduğu Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. 'The Lost Ship Dungeon' ve 'Word Gram PRO'nun da ücretsiz olduğu oyunların yanında; Music Player – Pro Version, Cerco Pro Pro Mp3 player ve Equalizer Bass Booster Pro gibi uygulamalar da ücretsiz erişime açıldı.
Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu. Google son olarak toplamda 405 lira değerindeki uygulamaları ücretsiz hale getirdi.
Şirket bir önceki hafta kampanyasında bin 983 lira tutarındaki uygulamaları ücretsiz yapmıştı.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; ücretsiz yapılan 12 uygulama, 8 oyun ve 3 yazılım ise kısa süre sonra yeniden ücretli olacak.
İşte ücretsiz olan uygulamalar...
OYUNLAR
- Word Gram PRO
- Prepositions Test & Practice PRO
- Antonyms PRO
- Superheroes Junior Premium
- Terra Fighter 2 Pro
- The Lost Ship Dungeon
- Corporation S: An auto-farming
- RPG game! Fire Free Fall Pro.
UYGULAMALAR
- Music Player – Pro Version
- Memorize: Learn Korean Words with Flashcards
- Video Gallery – HD Video Live Wallpapers
- Clean Equalizer & Bass Booster Pro
- Shout Screen – Big Text Announcements
- Black Carbon Watch Face
- Mandala Maker 360
- Number to word converter offline
- Cerco Pro Pro Mp3 player
- Qamp Video Player – Pro Version
- Equalizer Bass Booster Pro
İKON PAKETİ & ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
- Timus: Rounded Dark Icon Pack Star Launcher Prime
- Milky Launcher Prime
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