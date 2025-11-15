Google yeni bir davayla karşı karşıya: 'Gemini, kullanıcıları gizlice izliyor!'

Google, yapay zekâ asistanı Gemini’nin kullanıcıların özel yazışmalarını ve iletişimlerini gizlice izlediği gerekçesiyle ABD’de toplu dava ile karşı karşıya.

Davada Gemini’nin Gmail, Chat ve Meet üzerindeki erişimin kullanıcı onayı olmadan sağlandığını öne sürülüyor.

Bloomberg’in haberine göre; California Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Alphabet’in yapay zekâ modelini başlangıçta isteğe bağlı bir özellik olarak sunduğu ancak ekim ayında “gizlice” bu hizmetlere erişim sağladığı iddia edildi.

Şikayete göre bu durum, Google’ın kullanıcıların özel verilerini toplamasına olanak tanıdı.

E-POSTALAR, CHAT YAZIŞMALARI, GÖRÜŞME KAYITLARI...

Dilekçeye göre, kullanıcılar Gemini’yi devre dışı bırakabilir; ancak bu seçenek karmaşık gizlilik ayarları içinde gizlenmiş durumda.

Kullanıcılar adımı atmadıkça Google, Gemini aracılığıyla Gmail’de gönderilen ve alınan tüm e-postalara, ek dosyalara, Google Chat yazışmalarına ve Google Meet görüşme kayıtlarına erişebiliyor ve bu verileri kullanabiliyor.